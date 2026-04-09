Intel et Google renforcent leur partenariat dans le domaine des processeurs d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intel et Google ont élargi leur partenariat afin de promouvoir l'utilisation d'unités centrales de traitement axées sur l'intelligence artificielle et de développer des processeurs d'infrastructure personnalisés, alors que l'évolution de l'utilisation de l'IA entraîne un regain de demande pour les puces informatiques traditionnelles.

Les entreprises s'éloignent de plus en plus de l'utilisation de l'IA pour former des modèles pour les déployer, ce qui alimente le besoin de puces CPU généralistes conçues pour gérer des charges de travail lourdes.

Dans le cadre de l'accord annoncé jeudi, Google GOOGL.O , filiale d'Alphabet, continuera à déployer les processeurs Xeon d'Intel INTC.O qui prennent en charge une large gamme de charges de travail telles que l'inférence et l'informatique généraliste. L'entreprise utilisera également les dernières puces Xeon 6 d'Intel.

Intel et Google développeront également le co-développement d'unités de traitement d'infrastructure personnalisées (IPUs), qui peuvent prendre en charge des tâches traditionnellement gérées par le CPU, permettant ainsi un calcul plus efficace.

"La mise à l'échelle de l'IA nécessite plus que des accélérateurs - elle nécessite des systèmes équilibrés. Les CPU et les IPU sont essentiels pour fournir les performances, l'efficacité et la flexibilité qu'exigent les charges de travail modernes de l'IA", a déclaré Lip-Bu Tan, directeur général d'Intel.

La demande croissante de systèmes d'IA agentique - qui effectuent des opérations complexes en plusieurs étapes au-delà de la simple fonctionnalité d'un chatbot - a stimulé le besoin d'une puissance de traitement CPU nettement supérieure.

L'augmentation de la demande de processeurs pourrait aider Intel à renforcer son bilan et à acquérir de nouveaux clients après que le fabricant de puces a perdu des parts de marché au profit de ses rivaux au cours des premières années du boom de l'IA.

La société a déclaré mardi qu'elle rejoindrait le projet de complexe de puces d'IA Terafab d'Elon Musk avec SpaceX et Tesla pour alimenter les ambitions du milliardaire en matière de robotique et de centres de données.

Intel prévoit également de reprendre la pleine propriété de son usine irlandaise, où elle fabrique les processeurs de serveur Xeon, en rachetant la participation qu'elle avait vendue à Apollo Global Management.