Intel est en pourparlers pour acquérir la start-up SambaNova spécialisée dans les puces d'IA, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Le fabricant de puces Intel INTC.O est en pourparlers pour acquérir le fabricant de processeurs d'intelligence artificielle SambaNova, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Un éventuel accord valoriserait probablement SambaNova à moins des 5 milliards de dollars qu'elle a levés lors d'un tour de financement en 2021, et les délibérations n'en sont qu'à leurs débuts et il n'y a aucune certitude que les entreprises parviendront à un accord, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

SambaNova conçoit des puces d'IA personnalisées.

Le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, a également été nommé président exécutif de SambaNova et sa société d'investissement Walden International a été l'un des premiers investisseurs de la société.