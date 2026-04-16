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Intel engage un vétéran de la fabrication de puces de Samsung pour l'aider dans ses efforts de fonderie
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 20:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

Intel a annoncé jeudi qu'elle avait engagé Shawn Han, un vétéran de la fonderie Samsung, pour l'aider dans ses efforts de fabrication en sous-traitance.

* Han a plus de 10 ans d'expérience dans une fonderie commerciale et a travaillé sur les processus de fabrication de puces à partir de 1996, a déclaré la société.

* Intel a cherché à redynamiser ses activités de fabrication après des années de dysfonctionnement sous la direction de Lip-Bu Tan.

* La branche d'Intel spécialisée dans la fabrication sous contrat, ou fonderie, cherche à décrocher un gros client pour son processus de fabrication 14A de nouvelle génération.

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