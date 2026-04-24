Intel en vedette va soutenir le Nasdaq, les autres indices plus prudents
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 14:45
Ce dernier devrait être particulièrement soutenu par Intel, dont le titre devrait flamber de 30% à l'ouverture, sachant qu'il affiche déjà un gain de près de 81% depuis le début de l'année. Hier soir, le groupe a dévoilé des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes, avec notamment un bénéfice par action ajusté de 29 cents, contre une prévision à seulement 1 cent. En outre, pour le deuxième trimestre, Intel prévoit un chiffre d'affaires compris entre 13,8 et 14,8 milliards de dollars ainsi qu'un bénéfice ajusté de 20 cents par action, des perspectives au-delà des attentes du marché.
Les investisseurs réagiront également à d'autres publications d'entreprises. Procter & Gamble a annoncé un bénéfice par action ajusté en hausse de 3%, à 1,59 dollar, sur le troisième trimestre de son exercice 2025-2026, un niveau supérieur de 2% à l'estimation moyenne des analystes.
De son côté, Nike a annoncé la suppression d'environ 1 400 postes, principalement dans la technologie, dans le cadre de son plan de redressement "Win Now". Cette nouvelle coupe illustre la volonté d'Elliott Hill de simplifier l'organisation alors que les ventes restent sous pression, notamment en Chine.
Calme plat au niveau géopolitique et macro-économique
Au niveau de la géopolitique c'est particulièrement calme. Aucune avancée dans les négociations entre les belligérants au Moyen-Orient n'a été annoncée. Donald Trump s'est contenté d'indiquer hier soir qu'il avait "tout le temps du monde" pour négocier un accord de paix avec l'Iran.
Lors d'une conférence de presse, Pete Hegseth, le ministre des forces armées américaines a indiqué que le blocus était efficace et qu'il durerait autant de temps qu'il le faudra. Il a également précisé que Téhéran "dispose d'une chance historique de signer un accord sérieux".
En ce qui concerne les statistiques macro-économiques, l'agenda de ce vendredi est particulièrement léger outre-Atlantique. Les intervenants se contenteront, à 16h, de surveiller l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan. Ce dernier est attendu en baisse de 53,3 à 47,6 points au mois d'avril.
Sur le marché des devises, le dollar cède du terrain face à la monnaie unique (-0,26%) et se négocie à 0,8537 euro.
Du côté des matières premières, les prix du baril de pétrole sont en repli. A New York, le WTI recule de 2,09%, à 94,63 dollars, et à Londres le Brent de la mer du Nord cède 1,50%, à 104,42 dollars.
Enfin, le Bitcoin est légère hausse de 0,53%, et s'échange contre 78 363 dollars.
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