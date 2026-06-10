Guerre en Ukraine : la Bulgarie cesse ses livraisons d'armes à Kiev

Fraichement désigné après les élections législatives de mai dernier, le nouveau Premier ministre bulgare -issu du parti Bulgarie progressiste- revendique une approche du conflit basée sur la recherche d'une "solution diplomatique", invoquant par ailleurs les "pertes socio-économiques" subies par son pays.

Roumen Radev, à Berlin, le 18 mai 2026 ( AFP / ODD ANDERSEN )

Après quatre années de soutien militaire à Kiev et treize "paquets" d'aide envoyés à l'Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022, la Bulgarie opère un revirement défendu par son nouveau gouvernement. Le Premier ministre Roumen Radev, ancien président du pays et partisan d'une ligne conciliante vis-à-vis de Moscou, a indiqué mercredi 10 juin que la Bulgarie ne fournira plus d'armes issues de ses stocks militaires publics à l'Ukraine.

A la tête du gouvernement après la victoire de son parti aux élections législatives du mois de mai, Roumen Radev, plaide pour un dialogue avec la Russie, qui a envahi l'Ukraine en 2022, et critique l'aide militaire accordée à Kiev. "Le gouvernement met fin à la fourniture d'armes provenant de l'armée bulgare à l'Ukraine", a déclaré M. Radev à la presse.

"Nous avons déjà donné suffisamment, tandis que notre pays continue d'enregistrer des pertes socio-économiques en raison de cette guerre sanglante", a-t-il ajouté. Il s'est dit "convaincu qu'une solution pacifique ne pourra pas être obtenue par des moyens militaires". "C'est pourquoi nous appelons une nouvelle fois à une approche globale et réaliste de cette guerre et à la recherche d'une solution diplomatique", a-t-il poursuivi.

Le ministre de la Défense appelle à des "négociations", l'Ukraine reprend du terrain

Les propos du Premier ministre bulgare ont été repris dans leurs grandes lignes par son ministre de la Défense. "Nous avons déjà dit clairement que la guerre en Ukraine ne sera pas résolue sur le champ de bataille. Nous observons une guerre d'attrition, et peu importe l'armement amassé, le seul résultat est la perte de vies humaines. Il est temps de s'asseoir à la table des négociations", a ainsi déclaré Dimitar Stoyanov, dans une conférence de presse relayée par Politico .

Début juin, Volosymyr Zelensky a adressé une lettre ouverte à Vladimir Poutine, lui proposant notamment une rencontre directe. La missive a été rejetée par le Kremlin. L'oligarque russe Roman Abramovitch a par ailleurs effectué une visite à Kiev courant mai pour transmettre un "message" à Moscou , initiative restée depuis lettre morte. L'Ukraine a repris aux Russes quelque 282 km2 en mai, réduisant pour le deuxième mois d'affilée la zone de son territoire contrôlée par Moscou, qui gagnait du terrain depuis l'automne 2023

La Bulgarie a notamment fourni à l'Ukraine des armes issues de ses stocks militaires, notamment des systèmes de défense aérienne et des missiles sol-air, financés par le mécanisme européen de la Facilité européenne pour la paix. Les usines bulgares produisant des munitions compatibles avec des armes de l'époque soviétique utilisées par l'armée ukrainienne ont connu un essor depuis le début de la guerre, même si leurs produits ne sont pas vendus directement à l'Ukraine mais à des pays de l'UE, qui les transfèrent ensuite. Le parti centriste de droite GERB, dirigé par l'ancien Premier ministre Boyko Borissov, a critiqué la décision de cesser l'aide militaire à l'Ukraine, estimant qu'elle érode "la confiance en la Bulgarie en tant qu'allié" .