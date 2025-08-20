Intel en pourparlers avec de grands investisseurs pour une augmentation de capital à prix réduit, selon CNBC

Intel INTC.O est en pourparlers avec d'autres grands investisseurs pour recevoir une injection de capital à un prix réduit, a rapporté mercredi CNBC, quelques jours après que le fabricant de puces a reçu une injection de capital de 2 milliards de dollars de SoftBank Group 9984.T .

Le rapport, qui cite des personnes familières de l'affaire, n'a pas nommé les investisseurs potentiels. Intel, dont les actions ont chuté de 7%, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Dans le cadre d'un plan de relance de l'industrie manufacturière américaine, la secrétaire au commerce Howard Lutnick a déclaré mardi que le gouvernement souhaitait prendre une participation dans Intel en échange de subventions en espèces approuvées par l'administration de l'ancien président Joe Biden.

M. Lutnick envisageait également une participation du gouvernement dans d'autres fabricants de puces en échange de subventions au titre de la loi CHIPS, qui vise à stimuler la construction d'usines aux États-Unis, a rapporté Reuters par la suite .

L'investissement de SoftBank s'est fait au prix de 23 dollars par action Intel, soit une légère décote par rapport au cours de clôture de lundi, qui était de 23,66 dollars.

Cet investissement se fera par l'émission d'actions ordinaires. Sur la base de la capitalisation boursière d'Intel à la clôture du marché lundi, cela aurait représenté une participation d'un peu moins de 2 %.

Intel s'est efforcé d'être compétitif après des années de maladresses de gestion qui l'ont privé de tout ancrage dans le secteur en plein essor des puces pour l'intelligence artificielle, dominé par Nvidia NVDA.O .