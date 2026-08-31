Intel en hausse ; selon un rapport, SK Hynix envisagerait de lui confier la production de puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** L'action Intel INTC.O a progressé jusqu'à 1,7% lors des échanges avant l'ouverture; elle s'affichait en hausse de 0,8% à 90,17 dollars

** SK Hynix 000660.KS envisage de confier à Intel la production de puces de base, selon un article publié lundi

** Le fabricant sud-coréen de puces cherche à diversifier ses sources de sous-traitance au-delà de la société taïwanaise TSMC 2330.TW ; INTC a recruté en juin l'ancien directeur général de SK Hynix, Lee Seok-hee, au poste de vice-président senior chargé de son activité de sous-traitance, précise le rapport en citant des analystes

** Sur 49 maisons de courtage, 14 attribuent à INTC la recommandation “acheter” ou mieux, 33 “conserver” et deux “vendre”; leur objectif de cours médian est de 110 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, INTC affichait une hausse de plus de 142% depuis le début de l’année