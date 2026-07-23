Intel en hausse grâce à des prévisions optimistes concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** Le titre d'Intel INTC.O progresse de 8% à 108,80 dollars en séance prolongée

** INTC prévoit un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre compris entre 15,8 et 16,8 milliards de dollars, le point médian étant supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 15,10 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté du troisième trimestre devrait s’établir à 38 cents par action, contre une estimation de 27 cents

** "L'informatique basée sur l'IA continue de se renforcer, et pour soutenir la croissance attendue cette année et l'année prochaine dans l'ensemble de nos produits et de nos activités de fonderie, nous augmentons de manière significative nos investissements en équipements, en espace de salles blanches et en substrats" – Dave Zinsner, directeur financier

** Intel annonce un chiffre d'affaires de 16,13 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 14,42 milliards de dollars

** Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre, à 42 cents par action, dépasse également l’estimation de 21 cents

** Le cours de l'action INTC a plus que doublé depuis le début de l'année