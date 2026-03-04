 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intel en hausse après les commentaires du directeur financier sur les nouvelles technologies de fabrication
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 18:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions d'Intel INTC.O augmentent de 6,6 % à 45,95 $ dans les échanges de l'après-midi

** Le directeur financier David Zinsner déclare que le directeur général Lip-Bu Tan commence maintenant à reconnaître sa technologie de fabrication 18A comme une offre potentielle pour les clients externes

** Cela pourrait marquer un revirement par rapport à la stratégie de redressement définie par Tan l'année dernière, lorsqu'il a déclaré qu'il pensait que le processus de fabrication 18A pourrait générer un rendement raisonnable uniquement s'il était utilisé pour les propres produits d'INTC

** Alors que Tan pensait qu'INTC devrait probablement se concentrer sur le 14A en tant que nœud de fonderie et faire du 18A un nœud interne, je pense qu'il commence maintenant à reconnaître qu'il s'agit en fait d'un bon nœud à offrir aux clients externes également", a déclaré Zinsner lors de la conférence Morgan Stanley sur les technologies, les médias et les télécommunications

** INTC a progressé de plus de 16 % cette année, à la dernière clôture

Valeurs associées

INTEL
45,5650 USD NASDAQ +5,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank