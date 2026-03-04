Intel en hausse après les commentaires du directeur financier sur les nouvelles technologies de fabrication

4 mars - ** Les actions d'Intel INTC.O augmentent de 6,6 % à 45,95 $ dans les échanges de l'après-midi

** Le directeur financier David Zinsner déclare que le directeur général Lip-Bu Tan commence maintenant à reconnaître sa technologie de fabrication 18A comme une offre potentielle pour les clients externes

** Cela pourrait marquer un revirement par rapport à la stratégie de redressement définie par Tan l'année dernière, lorsqu'il a déclaré qu'il pensait que le processus de fabrication 18A pourrait générer un rendement raisonnable uniquement s'il était utilisé pour les propres produits d'INTC

** Alors que Tan pensait qu'INTC devrait probablement se concentrer sur le 14A en tant que nœud de fonderie et faire du 18A un nœud interne, je pense qu'il commence maintenant à reconnaître qu'il s'agit en fait d'un bon nœud à offrir aux clients externes également", a déclaré Zinsner lors de la conférence Morgan Stanley sur les technologies, les médias et les télécommunications

** INTC a progressé de plus de 16 % cette année, à la dernière clôture