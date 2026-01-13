Intel en hausse après la revalorisation de KeyBanc

13 janvier - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O augmentent de 3,3 % à 45,50 $ avant le marché

** KeyBanc relève le titre de "pondération sectorielle" à "surpondérer" et fixe un objectif de cours de 60 $, le plus élevé du marché

** Le courtier estime que l'augmentation de la demande de centres de données de la part des hyperscalers sera un important "facteur porteur"

** Sept des 45 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 31 à "conserver" et sept à "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 23 $ - données LSEG

** INTC a bondi de 84% en 2025