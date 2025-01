Intel en forte hausse sur fond de rumeurs de rachat

AOF - EN SAVOIR PLUS

"La semaine dernière, nous avons obtenu la confirmation, directement, d'une autre source bien placée. SemiAccurate est ainsi passé d'un niveau de confiance de 60 % à plus de 90 % quant à la véracité du plan", explique l'auteur de la lettre. "Cette entreprise mystérieuse disposerait des ressources nécessaires" pour racheter Intel.

(AOF) - Deuxième plus forte hausse de l'indice S&P 500, l'action Intel gagne 6,61% à 20,97 dollars à la faveur de rumeurs de presse selon lesquelles une société essayerait d'acquérir Intel, "dans son ensemble". SemiAccurate, une lettre d'information axée sur la technologie, aurait eu en sa possession un e-mail évoquant un tel scénario. Fin septembre, le fabricant de semi-conducteurs en difficulté avait déjà été l'objet de rumeurs à propos de marques d'intérêts. Les noms du concepteur de puces, Arm Holdings, et du spécialiste des puces pour smartphones, Qualcomm, avaient circulé.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.