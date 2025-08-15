Intel dopé par un possible intérêt du gouvernement américain à son capital

(Actualisé avec cours en Bourse)

Le géant informatique Intel

INTC.O avance en Bourse vendredi, profitant d'une information de presse de l'agence Bloomberg selon laquelle le gouvernement américain envisage de prendre une participation au capital du groupe en difficulté.

A l'ouverture de la Bourse de New York, vers 13h45 GMT, le titre gagnait 4,95% à 24,96 dollars.

L'action Intel cotée à Francfort grimpait vendredi de 3,6%. La veille, le titre du groupe a pris plus de 7% en séance à la Bourse de New York et gagnait encore 2,6% dans les transactions électroniques après la clôture.

Bloomberg a rapporté jeudi, citant des sources proches du dossier, que l'administration de Donald Trump était en discussions avec Intel pour une éventuelle prise de participation du gouvernement américain au capital du groupe.

Les discussions se poursuivent sur le niveau de participation et le prix, a ajouté Bloomberg.

Intel n'a pas souhaité faire de commentaires, indiquant seulement qu’il était engagé pour soutenir les efforts de Donald Trump pour renforcer la puissance technologique et industrielle des États-Unis.

"Les discussions sur d'hypothétiques accords doivent être considérées comme des spéculations, sauf annonce officielle de l'administration", a indiqué pour sa part le porte-parole de la Maison blanche, Kush Desai.

Une prise de participation du gouvernement dans Intel constituerait une nouvelle intervention de Donald Trump dans des secteurs considérés comme essentiels à la sécurité nationale.

Plus tôt ce mois-ci, le président américain a appelé à la démission du directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, en raison de ses investissements dans plusieurs sociétés chinoises, dont certaines liées à l'armée.

Lip-Bu Tan, engagé dans une vaste restructuration du géant informatique, a été reçu ensuite par Donald Trump à la Maison blanche pour une discussion qualifiée de "très intéressante" par le président américain.

(Rédigé par Blandine Hénault et Mara Vîlcu, avec Jaspreet Singh, Mrinalika Roy et Sayantani Ghosh à Bangalore et Alun John à Londres, édité par Augustin Turpin)