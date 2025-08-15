 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Intel dopé par un possible intérêt du gouvernement américain à son capital
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 09:56

Le géant informatique Intel

INTC.O profite en Bourse d'une information de presse de l'agence Bloomberg selon laquelle le gouvernement américain envisage de prendre une participation au capital du groupe en difficulté.

L'action Intel cotée à Francfort grimpait vendredi de 3,6%. La veille, le titre du groupe a pris plus de 7% en séance à la Bourse de New York et gagnait encore 2,6% dans les transactions électroniques après la clôture.

Bloomberg a rapporté jeudi, citant des sources proches du dossier, que l'administration de Donald Trump était en discussions avec Intel pour une éventuelle prise de participation du gouvernement américain au capital du groupe.

Les discussions se poursuivent sur le niveau de participation et le prix, a ajouté Bloomberg.

Intel n'a pas souhaité faire de commentaires, ndiquant seulement qu’il était engagé pour soutenir les efforts de Donald Trump pour renforcer la puissance technologique et industrielle des États-Unis.

"Les discussions sur d'hypothétiques accords doivent être considérées comme des spéculations, sauf annonce officielle de l'administration", a indiqué pour sa part le porte-parole de la Maison blanche, Kush Desai.

Une prise de participation du gouvernement dans Intel constituerait une nouvelle intervention de Donald Trump dans des secteurs considérés comme essentiels à la sécurité nationale.

Plus tôt ce mois-ci, le président américain a appelé à la démission du directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, en raison de ses investissements dans plusieurs sociétés chinoises, dont certaines liées à l'armée.

Lip-Bu Tan, engagé dans une vaste restructuration du géant informatique, a été reçu ensuite par Donald Trump à la Maison blanche pour une discussion qualifiée de "très intéressante" par le président américain.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec Jaspreet Singh, Mrinalika Roy et Sayantani Ghosh à Bangalore et Alun John à Londres)

