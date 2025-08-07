 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 733,14
+1,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intel dérape alors que Trump demande la démission de sa directrice générale
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions du fabricant de puces Intel INTC.O chutent de 4 % à 19,68 $ dans les échanges de pré-marché

** Le président américain Donald Trump a déclaré que la directrice générale d'Intel était en conflit d'intérêts et qu'elle devait démissionner immédiatement ** Hier, le sénateur républicain américain Tom Cotton a envoyé une lettre à Intel pour l'interroger sur les liens de la nouvelle directrice générale du fabricant de puces, Lip-Bu Tan, avec des entreprises chinoises et sur une récente affaire criminelle impliquant son ancienne entreprise Cadence Design

CDNS.O .

** La lettre exprime des inquiétudes sur la sécurité et l'intégrité des opérations d'Intel et son impact potentiel sur la sécurité nationale des États-Unis, et demande si le conseil d'administration de la société était au courant des citations à comparaître envoyées à Cadence lorsque Tan y était directrice générale avant qu'Intel ne l'embauche

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 1,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CADENCE DESIGN
360,1600 USD NASDAQ 0,00%
INTEL
20,4100 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank