Intel dérape alors que Trump demande la démission de sa directrice générale

7 août - ** Les actions du fabricant de puces Intel INTC.O chutent de 4 % à 19,68 $ dans les échanges de pré-marché

** Le président américain Donald Trump a déclaré que la directrice générale d'Intel était en conflit d'intérêts et qu'elle devait démissionner immédiatement ** Hier, le sénateur républicain américain Tom Cotton a envoyé une lettre à Intel pour l'interroger sur les liens de la nouvelle directrice générale du fabricant de puces, Lip-Bu Tan, avec des entreprises chinoises et sur une récente affaire criminelle impliquant son ancienne entreprise Cadence Design

CDNS.O .

** La lettre exprime des inquiétudes sur la sécurité et l'intégrité des opérations d'Intel et son impact potentiel sur la sécurité nationale des États-Unis, et demande si le conseil d'administration de la société était au courant des citations à comparaître envoyées à Cadence lorsque Tan y était directrice générale avant qu'Intel ne l'embauche

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 1,8 % depuis le début de l'année