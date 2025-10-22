Deutsche Bahn poursuit sa restructuration et limoge la patronne du fret, selon les syndicats

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Les chemins de fer allemands ont limogé la directrice de leur branche de fret en crise, ont déclaré mercredi à l'AFP les syndicats, un mois après le changement de patron à la tête de l'entreprise, en restructuration face à la ponctualité alarmante des trains.

A la tête de la branche fret DB Cargo depuis 2020, Sigrid Nikutta, 56 ans, va céder son poste, a indiqué le syndicat des chemins de fer EVG à l'AFP, confirmant une information du journal Der Spiegel.

"C'est une fin amère pour Sigrid Nikutta, mais cette fin est absolument nécessaire", a estimé Cosima Ingenschay, vice-présidente de l'EVG et membre du conseil de surveillance de la Deutsche Bahn.

Contacté par l'AFP, le groupe ferroviaire public n'a pas souhaité commenter.

Cette décision doit encore être approuvée par le conseil de surveillance de la Deutsche Bahn, a indiqué Georg Link, porte-parole du ministère allemand des Transports lors d'une conférence de presse régulière du gouvernement allemand, ajoutant être "bien sûr préoccupé par le sort de DB Cargo".

Nid à problèmes de la DB depuis longtemps, le transport de marchandises a poursuivi son déclin sous la direction de Mme Nikutta, avec une chute de son chiffre d'affaires de 3,2% en 2024 et une part de marché en net repli.

Pour redresser la barre, elle avait annoncé en décembre 2024 la suppression de 5.000 emplois sur 17.000 d'ici 2029.

Ce plan est "objectivement inadapté pour éliminer les causes de la crise et rétablir la compétitivité", selon une expertise d'un cabinet de conseil, rapportée par l'hebdomadaire Spiegel lundi.

Le syndicat EVG avait lui dénoncé un bilan "désastreux" et une "stratégie de réduction aveugle, de minimisation et de fragmentation".

Jusqu'ici, la maison mère compense les pertes, mais la Commission européenne exige de DB Cargo d'être rentable de manière autonome à partir de 2026.

Si elle n'y parvient pas, cette filiale, qui génère 20% des revenus de DB, pourrait être découpée et vendue.

Depuis la rentrée, le groupe basé à Berlin, détenu à 100% par l’État allemand, mise sur un nouveau départ, avec le remplacement en septembre de son ex-patron Richard Lutz par la cheffe des lignes régionales Evelyn Palla.

Ponctualité des trains catastrophique, infrastructures vieillissantes, critiques des usagers...: le groupe espère avancer plus vite sur ces chantiers avec les milliards d'euros d'investissements publics garantis par le gouvernement de Friedrich Merz.