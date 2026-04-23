Intel dépasse largement les attentes et rassure les marchés
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 22:25
"La prochaine vague d'IA rapprochera l'intelligence de l'utilisateur final, passant des modèles fondamentaux à l'inférence, puis à l'automatisation. Cette évolution accroît considérablement la demande pour les processeurs, les plaquettes et les solutions d'encapsulation avancées d'Intel", a déclaré Lip-Bu Tan, PDG d'Intel. Le groupe a notamment étendu ses capacités d'assemblage et de test à Penang, en Malaisie, afin de soutenir les produits de ses clients face à la demande mondiale croissante de solutions d'emballage, tout en renforçant la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.
Les revenus ont progressé de 7,2% sur un an, traduisant un retour à la croissance après plusieurs trimestres marqués par des reculs. Les revenus du segment centres de données et IA ont atteint 5,1 milliards de dollars, contre des estimations de 4,41 milliards de dollars. Longtemps distancé par Nvidia et AMD dans le domaine de l'intelligence artificielle, Intel semble amorcer un redressement, soutenu notamment par des investissements et un appui stratégique des autorités américaines visant à relocaliser la production de semi-conducteurs.
Pour le deuxième trimestre, le groupe prévoit un chiffre d'affaires compris entre 13,8 et 14,8 milliards de dollars ainsi qu'un bénéfice ajusté de 20 cents par action, des perspectives supérieures aux attentes du marché. Depuis le début de l'année, l'action affiche une forte progression, prolongeant une dynamique positive amorcée en 2025.
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