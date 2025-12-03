Intel conserve son unité "réseaux et communications"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Intel INTC.O a déclaré mercredi qu'il avait choisi de conserver son unité de réseaux et de communications au sein de l'entreprise après avoir examiné les options stratégiques pour l'unité.
