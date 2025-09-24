Intel cherche un investissement d'Apple, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute un contexte sur Intel, Apple)

Intel INTC.O a approché Apple

AAPL.O pour obtenir un investissement dans le fabricant de puces en difficulté, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le fabricant de l'iPhone et Intel ont également discuté de la manière de travailler plus étroitement ensemble, a déclaré le rapport, ajoutant que les discussions sont à un stade précoce et peuvent ne pas conduire à un accord. Les actions d'Intel ont clôturé en hausse de 6 % après la nouvelle.

Intel a refusé de commenter, tandis qu'Apple n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Ce rapport intervient quelques jours après que Nvidia

NVDA.O a annoncé qu'elle investirait 5 milliards de dollars dans Intel pour une participation d'environ 4 % dans la société.

Le pacte entre Nvidia et Intel prévoit que les deux entreprises développent conjointement des puces pour PC et centres de données, mais il est crucial qu'il n'implique pas l'activité de fabrication sous contrat d'Intel, qui fabrique des puces informatiques pour Nvidia.

La directrice générale d'Intel, Lip-Bu Tan, s'est entourée de partenaires dans le cadre du redressement du fabricant de puces en difficulté, qui s'est battu pour être compétitif dans la course à l'IA en plein essor, se laissant distancer par ses pairs tels que Nvidia et Advanced Micro Devices AMD.O .

L'investissement de Nvidia est intervenu quelques semaines seulement après que la Maison Blanche a conclu un accord extraordinaire pour que le gouvernement fédéral prenne une participation de 10 % dans l'entreprise, un accord qui garantirait qu'Intel reçoive environ 10 milliards de dollars de fonds pour la construction ou l'expansion d'usines aux États-Unis.

Le mois dernier, Intel a reçu une nouvelle prise de participation de 2 milliards de dollars de la part de SoftBank Group 9984.T .

La conclusion de partenariats lucratifs et la persuasion de clients extérieurs d'utiliser les usines d'Intel restent la clé de son avenir. Selon le rapport de Bloomberg News, Intel a également pris contact avec d'autres entreprises au sujet d'éventuels investissements et partenariats.

L'investissement annoncé d'Apple constituerait un nouveau vote de confiance pour Intel - Apple était un client de longue date d'Intel avant de passer à l'utilisation de ses propres puces de silicium conçues sur mesure en 2020.

Pour Apple, qui dépend fortement de TSMC 2330.TW , le rival d'Intel, pour la fabrication de ses puces, le nouveau partenariat lui permettrait de diversifier sa base de fournisseurs de puces - une décision qui serait précieuse si les risques géopolitiques à Taïwan s'aggravaient en raison du rôle de la Chine dans la région.

Il aiderait également Apple à améliorer ses relations avec le président américain Donald Trump, en montrant qu'elle investit aux États-Unis - alors qu'une grande partie de la chaîne d'approvisionnement d'Apple reste internationale, la société s'est engagée à consacrer environ 600 milliards de dollars à des initiatives nationales au cours des quatre prochaines années.