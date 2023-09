Intel: Bruxelles réduit par trois le montant de son amende information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 16:06

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé vendredi avoir réduit de près d'un tiers une amende qu'elle avait infligée à Intel en 2009 pour cause d'abus de position dominante.



Le fabricant de processeurs avait initialement écopé d'une amende de 1,06 milliard d'euros, avant que la Cour de justice de l'Union européenne annule partiellement la décision de Bruxelles.



L'exécutif communautaire explique que l'amende révisée - d'un montant de 376,4 millions d'euros - a été établie sur la base des 'restrictions non déguisées' finalement retenues par le tribunal.



Cette expression désigne l'octroi de paiements aux clients d'une entreprise en situation de position dominante afin qu'ils retardent, annulent ou restreignent la commercialisation concurrent.



Bruxelles précise que les pratiques incriminées concernent des faits remontant entre 2002 et 2006, quand Intel avait versé à HP, Acer et Lenovo des montants visant à décaler le lancement de puces concurrentes à ses x86.



A 10h00 (heure de New York), l'action Intel reculait de plus de 1%, signant la plus forte baisse de l'indice Dow Jones.