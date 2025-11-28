 Aller au contenu principal
Intel bondit, un analyste affirme que le fabricant de puces devrait livrer des puces Apple dès 2027
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 19:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 novembre - ** Les actions d'Intel INTC.O en hausse de ~9% à $40.07

** Le titre s'apprête à connaître sa cinquième séance de hausse consécutive

** INTC prévoit de commencer à livrer le processeur M le plus bas de gamme d'Apple AAPL.O dès 2027, déclare l'analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities dans un post sur X

** "...La visibilité sur le fait qu'Intel devienne un fournisseur de nœuds avancés pour Apple s'est récemment améliorée de manière significative", dit l'analyste en citant des enquêtes récentes de l'industrie

** Le plan d'AAPL prévoit qu'INTC commence à livrer les processeurs dès le T2-T3 de 2027; le calendrier réel dépend des progrès du développement - analyste

** La puce la plus bas de gamme de la série M d'Apple est actuellement utilisée dans plusieurs ordinateurs MacBook et tablettes iPad

** INTC a refusé de commenter l'article; AAPL n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Même si Intel ne sera toujours pas en mesure de concurrencer TSMC au cours des prochaines années, cela suggère que le pire est peut-être bientôt passé pour (l'activité de fonderie d'Intel)", déclare l'analyste

** En incluant la séance, INTC est en hausse d'environ 100 % depuis le début de l'année

Apple

Valeurs associées

APPLE
278,2400 USD NASDAQ +0,25%
INTEL
40,6100 USD NASDAQ +10,32%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
