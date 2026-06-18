Intel bondit après l'annonce d'un partenariat avec Apple

L'action Intel prend 8% jeudi après que le président américain Donald Trump a affirmé qu'Apple avait conclu un accord avec le fabricant de semi-conducteurs pour concevoir et produire des puces aux États-Unis. Dans un message publié sur Truth Social, Trump a présenté ce partenariat comme une étape importante dans les efforts visant à relocaliser la production de composants stratégiques sur le territoire américain. L'annonce soutient également le titre Apple, qui progresse légèrement ( 0,9%) en début de séance.

Cette nouvelle intervient alors qu'Intel tente de retrouver une position centrale dans l'industrie des semi-conducteurs après plusieurs années marquées par des difficultés technologiques et industrielles. Sous la direction de Lip-Bu Tan, arrivé à la tête du groupe l'an dernier, l'entreprise a obtenu le soutien de l'administration Trump ainsi que de nouveaux partenaires industriels. L'action Intel a ainsi bondi de 464% sur les douze derniers mois, portant sa capitalisation boursière à environ 608,7 milliards de dollars.

Donald Trump a également mis en avant d'autres initiatives destinées à renforcer la fabrication de puces aux États-Unis, notamment des collaborations avec Nvidia et le projet TerraFab porté par Elon Musk. Ce dernier constitue le premier engagement industriel majeur d'un client extérieur pour l'activité de fonderie d'Intel. Malgré les incertitudes géopolitiques et la hausse des prix de l'énergie, les investisseurs continuent de privilégier les valeurs liées à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs, un secteur qui reste l'un des principaux moteurs de croissance des marchés technologiques.

Dans une note de Wedbush, l'analyste Dan Ives estime que : "Après qu'Apple a abandonné les puces Intel au profit de ses propres processeurs Apple Silicon, l'entreprise pourrait désormais conclure une part importante de ses futurs contrats avec Intel dans les années à venir. La fabrication aux États-Unis pour Apple représente en effet une opportunité majeure pour Intel, alors qu'Apple entre dans un nouveau cycle de 3 à 4 ans porté par l'IA et le renouvellement des appareils. Le moment semble idéal pour conclure un tel accord : Apple cherche à diversifier son empreinte industrielle face à une demande croissante de puces avancées, stimulée par les développeurs de puces d'IA, tout en réduisant sa dépendance à TSMC, son principal fournisseur étranger."