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Intel bat les attentes au T2, revoit à la hausse ses plans d'investissement
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 22:53
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Intel INTC.O a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, déclarant également revoir à la hausse ses plans d'investissement pour les deux prochaines années alors que le développement de l'IA alimente la demande pour ses processeurs.

En repli de plus de 2% en séance jeudi à Wall Street, le titre du groupe basé à Santa Clara en Californie grimpait de plus de 8% dans les échanges d'après-clôture.

Intel a dit s'attendre pour le trimestre en cours à un chiffre d'affaires compris entre 15,8 milliards et 16,8 milliards de dollars, contre un montant médian de 15,10 milliards anticipé par les analystes selon des données LSEG.

Le groupe prévoit sur la période juillet-septembre un bénéfice ajusté de 38 cents par action, contre un consensus de 27 cents.

Au deuxième trimestre, Intel a enregistré des ventes en hausse de 25,4% à 16,13 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 42 cents par action, battant les attentes des analystes qui ressortaient à 14,42 milliards et 21 cents.

Dans une interview à Reuters, le directeur financier d'Intel a déclaré que le bond de la demande pour des processeurs spécifiques, équipant les centres de données d'intelligence artificielle, a poussé le groupe à relever ses prévisions de dépenses d'investissement pour cette année, à 20 milliards de dollars contre 18 milliards auparavant.

David Zisner a indiqué que les dépenses en capital devraient également "augmenter considérablement l'an prochain".

"Cela signale la confiance autour des opportunités de croissance pour nos activités", a-t-il dit, tout en soulignant qu'Intel resterait prudent avec ses coûts.

Sur la période avril-juin, la division centre de données et IA d'Intel a généré un chiffre d'affaires de 6,26 milliards de dollars, contre un consensus de 5,37 milliards.

(Anhata Rooprai à Bangalore, Stephen Nellis et Max A. Cherney à San Francisco; version française Jean Terzian)

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