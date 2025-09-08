Intel annonce un remaniement de son équipe dirigeante et le départ de la responsable des produits, Michelle Johnston Holthaus

(Ajout de détails sur les dirigeants et de l'historique de l'entreprise)

Intel INTC.O a annoncé lundi une série de changements au sein de sa direction, dont le départ de Michelle Johnston Holthaus, responsable des produits, au moment où le directeur général Lip-Bu Tan intensifie ses efforts pour redresser le fabricant américain de puces en difficulté.

Michelle Johnston Holthaus, qui quittera l'entreprise après plus de trois décennies passées chez Intel, a occupé de nombreux postes de direction, dont celui de co-chef de la direction par intérim après l'éviction de l'ancien directeur général Pat Gelsinger l'année dernière. Elle restera conseillère stratégique au cours des prochains mois.

Reuters a rapporté plus tôt cette année que M. Tan cherche à aplatir l'équipe de direction de l'entreprise , les groupes de puces les plus importants lui étant directement rattachés, tout en supprimant des emplois afin de rationaliser les opérations.

Intel a également annoncé lundi l'arrivée de Kevork Kechichian au poste de vice-président exécutif et directeur général du groupe des centres de données.

Vétéran de l'industrie des puces, Kechichian vient d'Arm

ARM.O , où il était dernièrement vice-président exécutif de l'ingénierie. Il a également travaillé chez NXP Semiconductors

NXPI.O et Qualcomm QCOM.O .

Parmi les autres changements, Intel a annoncé la création d'un nouveau groupe central d'ingénierie, qui sera dirigé par Srinivasan Iyengar, vice-président senior. Dans ce rôle élargi, Iyengar développera une nouvelle activité de silicium personnalisé pour servir un large éventail de clients externes.

Naga Chandrasekaran, vice-président exécutif et directeur de la technologie et des opérations d'Intel Foundry, verra son rôle élargi aux services Foundry, tandis que Jim Johnson a été nommé directeur général du groupe informatique client d'Intel.

Ces annonces interviennent à un moment incertain pour Intel, le président américain Donald Trump ayant déclaré le mois dernier que le gouvernement prendrait une participation de 10 % dans l'entreprise. M. Trump a également demandé à M. Tan de démissionner pour cause de conflits d'intérêts.