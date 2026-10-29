Intel annonce un ralentissement de sa croissance alors que le marché des PC reste sous pression

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* Prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre: entre 15 et 16 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes (17,07 milliards de dollars)

* Intel indique que le ralentissement du marché des PC se poursuivra au moins jusqu'au premier semestre de l'année prochaine

par Anhata Rooprai et Max A. Cherney

Jeudi, Intel INTC.O a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations, avertissant que le ralentissement du marché des PC, entraîné par la hausse des coûts de la mémoire, persisterait jusqu’à l’année prochaine.

Ces prévisions pourraient mettre à l’épreuve la confiance dans un titre qui a plus que doublé cette année, alors que les investisseurs évaluent les contraintes de production persistantes et la faiblesse de la demande de PC face à la forte demande pour ses puces de serveurs d’IA et à ses efforts pour relancer la croissance grâce à une expansion coûteuse de ses capacités de fonderie.

« À l’avenir, nous prévoyons que le ralentissement du marché des PC se poursuivra au moins jusqu’au premier semestre de l’année prochaine », a déclaré David Zinsner, directeur financier. « Nous continuerons à réaliser des investissements rigoureux en matière de capacité de production et de fonds de roulement afin d’augmenter l’offre et de soutenir la croissance future. »

Ces résultats mettent également en lumière les projets de financement d’Intel. En août, la société a levé 23 milliards de dollars grâce à une offre publique d’actions élargie, alors qu’elle cherche à rivaliser avec les leaders du secteur, tels que TSMC 2330.TW , dans la fabrication de puces en sous-traitance.

Intel prévoit un chiffre d’affaires compris entre 15 et 16 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, un chiffre inférieur à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élève à 17,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté devrait s’établir à 25 centimes par action, en deçà des estimations de 43 centimes.

Intel estime que l’explosion survenue en octobre dans son usine, ou « fab », de Kiryat Gat, en Israël, a pesé sur ses perspectives de chiffre d’affaires du quatrième trimestre à hauteur d’environ 300 millions de dollars et sur ses marges brutes d’environ 200 points de base, a déclaré M. Zinsner lors d’un entretien avec Reuters. L’usine a été à l’arrêt pendant deux semaines et la société est en train de déterminer quelles plaquettes peuvent être récupérées pour être utilisées et vendues.

M. Zinsner a indiqué que la société s’attendait à un impact similaire sur son chiffre d’affaires au premier trimestre.

« Nous sommes encore en train d’évaluer l’ensemble des plaquettes pour déterminer celles qui sont utilisables et celles qui ne le sont pas; nous devrons donc voir si l’impact s’étendra au-delà de cette période », a déclaré M. Zinsner.

L'usine de Kiryat Gat produit principalement des puces destinées aux centres de données en utilisant le procédé de fabrication Intel 10 de l'entreprise. M. Zinsner a indiqué qu'Intel prévoyait de commencer à augmenter progressivement la production sur ce site d'ici la fin de cette semaine.

La société a également revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement pour 2026 , les portant de 18 milliards de dollars à 20 milliards de dollars par rapport à juillet, et a indiqué que les dépenses de 2027 augmenteraient considérablement afin d’accroître la capacité de production.

Le directeur général Lip-Bu Tan a mené le redressement de l’entreprise après que celle-ci eut pris du retard sur Nvidia

NVDA.O , dont les processeurs graphiques dominent le boom de l’IA, l’activité de fabrication sous contrat, ou « foundry », constituant un élément clé de sa stratégie de relance.

Au troisième trimestre clos le 26 septembre, le chiffre d’affaires a progressé de 21 % pour atteindre 16,51 milliards de dollars, ce qui correspond globalement aux estimations de 16,50 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s’est établi à 52 cents par action, dépassant les estimations de 40 cents.

Le chiffre d’affaires de la division puces pour PC d’Intel a reculé de 5 % à 8,10 milliards de dollars, manquant les estimations de 8,98 milliards de dollars. Les investisseurs guettaient des signes de stabilisation de la demande, malgré les prévisions de la société concernant un marché de l’informatique grand public morose au second semestre de cette année et jusqu’en 2027.