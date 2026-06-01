Intel, AMD et Qualcomm reculent après le lancement par Nvidia d'une nouvelle puce IA pour PC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Les actions des fabricants de puces Intel

INTC.O , AMD AMD.O et Qualcomm QCOM.O reculent en pré-ouverture après que Nvidia NVDA.O a dévoilé une nouvelle puce pour PC capable d'exécuter des fonctions d'IA directement sur les ordinateurs ** S'exprimant avant la conférence Computex à Taïwan, le directeur général de NVDA, Jensen Huang, a déclaré que la nouvelle puce RTX Spark s'inscrit dans le cadre des efforts menés par l'entreprise en collaboration avec Microsoft

MSFT.O pour "réinventer" les PC à l'ère de l'IA

** La puce est conçue pour exécuter des agents IA localement sur les PC plutôt que de s'appuyer uniquement sur le cloud computing

** INTC recule de 4,4 %, AMD perd environ 4 % tandis que QCOM s'effondre d'environ 8 % avant l'ouverture du marché; Apple

AAPL.O , qui fabrique en interne les puces de ses ordinateurs Macbook, recule également d'environ 1 %

** NVDA, quant à elle, gagne 1,8 %; MSFT grimpe de 3,1 %, également aidée par un rebond des valeurs du secteur logiciel

** Les actions d'Arm Holdings ARM.O , dont la technologie de puces est utilisée par NVDA et AAPL, bondissent de 13,5 %

** L'indice de référence Philadelphia Semiconductor Index

.SOX a progressé de plus de 81 % depuis le début de l'année, contre une hausse de près de 11 % pour l'indice S&P 500 .SPX