Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Intel: accord de fonderie avec Tower Semiconductor information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 14:33

(CercleFinance.com) - Intel annonce la signature d'un accord dans le cadre duquel il fournira au fondeur israélien Tower Semiconductor, des services de fonderie et une capacité de fabrication de 300 mm pour aider ce dernier à servir ses clients dans le monde entier.



Tower Semiconductor utilisera l'usine de fabrication avancée d'Intel au Nouveau-Mexique et investira jusqu'à 300 millions de dollars pour acquérir et posséder des équipements et d'autres actifs qui seront installés sur ce site.



Pour rappel, le géant américain des semiconducteurs avait abandonné, à la mi-août, son projet d'acquisition de Tower Semiconductor, projet qu'il avait initialement officialisé il y a un an et demi, mais pour lequel il n'a pu obtenir des autorisations en temps voulus.