Intel : +30% en 1 semaine, rumeurs de montée au capital information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 18:02









(CercleFinance.com) - Intel s'envole de +30% en 1 semaine, sur des rumeurs de montée au capital de concurrents (TSMC et Broadcom) pour muscler l'offre au profit de leaders de l'IA.

Le titre franchit en force les 25,6$ (zénith du 25/11/2024 )et retrace la résistance majeure des 26,2$ du 7/11/2024.

Au-delà, Intel semble en mesure de progresser en direction du 'gap' des 28,9$ du 1er août 2024.





