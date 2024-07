Intégration de la rentabilité inférieure (Drone Volt)

Intégration de la rentabilité inférieure

TARGET CHANGE

CHANGEMENT D’OBJECTIF DE COURS

€ 0,01 vs 0,02 -36,0 %

Notre prix cible a été réduit en raison de l'impact sur les valorisations basées sur les pairs d'une prévision d'EBITDA plus basse pour 2024 et de l'absence de bénéfices nets jusqu'en 2026 contre 2025 précédemment. De plus, cette génération d'EBITDA plus faible a réduit notre valorisation dérivée du DCF, réduisant encore le prix cible. Enfin, nous intégrons la nouvelle augmentation de capital avec une thèse de sursouscription (115%, menant à une levée de 2,15m€) entraînant une dilution de 19%.

CHANGEMENT DE DCF

€ 0,02 vs 0,03 -23,3 %

En raison de la génération d'EBITDA plus faible prévue en 2024 que ce que nous avions précédemment comptabilisé, nous avons réduit nos prévisions d'EBITDA en conséquence pour les années à venir, surtout après les résultats du S1 qui ont montré une marge brute plus faible du côté de la distribution en particulier (7% vs 10% précédemment). Nos FCF pour 2024 et au-delà sont affectés car nous n'avons pas modifié nos hypothèses de croissance pour les années à venir.