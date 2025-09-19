Integragen se dirige vers la mise en place d'une procédure de sauvegarde

(AOF) - Integragen a publié un point d’activité non audité et a dévoilé un revenu de 3,397 millions d’euros au 31 août 2025, en baisse de 35 % par rapport à 2025 à périmètre constant. La société spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques rares précise que cette baisse est désormais stabilisée par rapport au dernier communiqué de presse sur le chiffre d’affaires du premier semestre. Au 31 août 2025, la trésorerie disponible s’élevait à 1,3 million d’euros.

Face à ces informations, le commissaire aux comptes a lancé une procédure d'alerte et le conseil d'administration a revu les éléments financiers et opérationnels qui ont confirmé que, malgré le plan d'économies mis en œuvre et l'amélioration des perspectives commerciales, la trajectoire financière de la société nécessitera un besoin de trésorerie non financé à ce jour entre la fin 2025 et le premier trimestre 2026.

Dans ce cadre, la direction a été chargée de réaliser toutes les actions utiles à la restructuration de la société et notamment la mise en place d'une procédure de sauvegarde destinée à permettre le gel du passif et la mise en place d'un plan de restructuration.

En parallèle, le conseil d'administration et la direction poursuivent leurs recherches de financement externes.

