IntegraGen : Résultats du 1er semestre 2023 – Chiffre d’affaires en baisse de 13% et résilience de la rentabilité

Evry, France, jeudi 19 octobre 2023, 17h45 - IntegraGen (FR0010908723 – ALINT – Eligible PEA PME), une société du groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques rares, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui ses résultats non-audités du premier semestre 20223, les comptes ayant été arrêtés par le Conseil d'administration du 16 octobre 2023.



Bernard Courtieu, Directeur Général d’IntegraGen, déclare : « IntegraGen a réalisé au premier semestre 2023 une solide performance, retraitée de la baisse de l’activité liée au COVID sur le site de l’Institut Pasteur. Cette baisse est principalement liée au recul de commandes de réactifs pour la plateforme, ce qui explique l’impact limité sur la rentabilité.

Hors Covid, l’activité au S1 2023 a été soutenue au laboratoire d’Évry et sur la plateforme opérée pour le compte du GCS SeqOIA.

Dans le cadre de notre plan stratégique, IntegraGen a poursuivi ses efforts dans le domaine de la qualité afin d’obtenir les certifications nécessaires au développement de l’activité des services à l’industrie pharmaceutique pour le développement clinique de nouveaux médicaments en oncologie. Ces développements porteront les principales perspectives de croissance en 2024/2025. »