IntegraGen - Résultats annuels 2021 : forte croissance de 20% des revenus liés aux opérations courantes et nette amélioration de la rentabilité

Résultats annuels 2021 : forte croissance de 20% des revenus liés aux opérations courantes et nette amélioration de la rentabilité





• Excédent brut d’exploitation et résultat net positifs

• Nette hausse des prestations réalisées pour le groupement SeqOIA et la plateforme P2M opérée pour l’Institut Pasteur

• Impact négatif limité de la crise sanitaire tout au long de l’année

• Perspectives : poursuite de la croissance des revenus en 2022 sur base du carnet de commandes





Évry, France, vendredi 29 avril 2022, 18h - IntegraGen (FR0010908723 – ALINT –Éligible PEA PME), société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses pertinentes et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés et membre du Groupe OncoDNA, annonce aujourd'hui ses résultats annuels audités pour l’exercice 2021, les comptes ayant été arrêtés par le Conseil d'administration le 29 avril 2022.