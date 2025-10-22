IntegraGen nomme une nouvelle directrice générale

(AOF) - IntegraGen a annoncé la nomination de Bérangère Génin au poste de directrice générale en remplacement de Bernard Courtieu. Forte de plus de 15 ans d’expérience au sein d’IntegraGen, Bérengère Génin a occupé des fonctions clés dans la croissance et la structuration de l’entreprise.

Après avoir contribué en tant que directrice technologique au développement de l'ensemble de la stratégie data et bio-informatique, incluant la création de solutions logicielles pour l'analyse et la valorisation des données génomiques, elle a poursuivi sa carrière en tant que directrice commerciale pour le groupe OncoDNA, avant d'être nommée directrice des opérations d'IntegraGen en 2024.

