IntegraGen nomme une nouvelle directrice générale
information fournie par AOF 22/10/2025 à 10:51

(AOF) - IntegraGen a annoncé la nomination de Bérangère Génin au poste de directrice générale en remplacement de Bernard Courtieu. Forte de plus de 15 ans d’expérience au sein d’IntegraGen, Bérengère Génin a occupé des fonctions clés dans la croissance et la structuration de l’entreprise.

Après avoir contribué en tant que directrice technologique au développement de l'ensemble de la stratégie data et bio-informatique, incluant la création de solutions logicielles pour l'analyse et la valorisation des données génomiques, elle a poursuivi sa carrière en tant que directrice commerciale pour le groupe OncoDNA, avant d'être nommée directrice des opérations d'IntegraGen en 2024.

Valeurs associées

INTEGRAGEN
0,1520 EUR Euronext Paris +1,33%
