IntegraGen: les pertes se réduisent, le titre s'envole

(CercleFinance.com) - IntegraGen s'inscrit en forte hausse vendredi à la Bourse de Paris après avoir réussi à réduire ses pertes au premier semestre, en dépit d'un chiffre d'affaires ressorti en baisse.



L'entreprise spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques rares a essuyé sur les six premiers mois de l'année une perte nette de 115.000 euros, contre un manque à gagner de 261.000 euros en 2023.



Ses revenus ont pourtant diminué de 25% à 4,57 millions d'euros sur la période.



En tenant compte de la fin des activités avec le laboratoire SeqOIA, le chiffre d'affaires ressort en hausse de 6%, précise IntegraGen dans son communiqué.



La société, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, ajoute que son premier semestre a été marqué par une intensification des efforts commerciaux autour des services génomiques à Évry et par la mise en oeuvre d'un plan de restructuration stratégique, devenu nécessaire après la fin des activités avec SeqOIA.



IntegraGen dit par ailleurs anticiper une accélération de sa croissance grâce à l'acquisition en cours de clients dans le secteur pharmaceutique.



Avec l'obtention en janvier dernier de la certification CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments), délivrée par le CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services), l'entreprise va en effet pouvoir être en mesure de fournir des prestations auprès de l'industrie pharmaceutique, notamment pour le développement clinique de traitements innovants en oncologie.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action grimpait de plus de 19% vendredi à la mi-journée dans le sillage de toutes ces annonces.





