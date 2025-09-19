IntegraGen chute avec l'ouverture d'une procédure de sauvegarde
Vers 11h00, le titre décroche de 17%, signant l'une des plus fortes baisses du marché parisien.
Dans un communiqué, le groupe dit avoir enregistré un revenu de 3,4 millions d'euros sur les huit premiers mois de l'année, en baisse de 35% par rapport à 2025 à périmètre constant.
Au 31 août, sa trésorerie disponible s'établissait à 1,3 million d'euros, soit une diminution de 0,9 million par rapport au 30 juin dernier.
Dans ces conditions, son commissaire aux comptes a lancé une procédure d'alerte qui a donné lieu à une réponse de la société puis à une délibération du conseil d'administration, qui a estimé que la trajectoire financière nécessiterait entre la fin 2025 et le premier trimestre 2026 un besoin de trésorerie non financé à ce jour.
L'entreprise, qui dit poursuivre ses recherches de financements externes en vue d'assurer sa pérennité de l'entreprise, indique avoir mis en place d'une procédure de sauvegarde destinée à permettre le gel du passif et la mise en place d'un plan de restructuration.
Son conseil prévoit de faire le point sur les avancées en cours et la suite du processus de restructuration en octobre, mois durant lequel seront également publiés ses résultats du premier semestre.
IntegraGen - qui compte plus de 40 employés et a généré 8,5 millions d'euros de revenus en 2024 - propose des services de séquençage de l'ADN et des logiciels d'interprétation des données génomiques à des instituts de recherche. Elle commercialise aussi des tests de diagnostic et des outils d'interprétation clinique pour guider le traitement et le suivi des tumeurs.
