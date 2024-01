IntegraGen annonce son chiffre d'affaires 2023 s’établissant à 11,8 M€

Réduction significative des activités liées au COVID-19



Croissance de tous les autres secteurs d'activité



Trésorerie d'un montant total de 2,9 M€ au 31 décembre 2023



Accréditation du laboratoire d’Évry par le College of American Pathologists (CAP) permettant de répondre à la demande importante et croissante de l'industrie





Évry, France, le 16 janvier 2024, 17h45 – IntegraGen (FR0010908723 – ALINT), société du groupe OncoDNA spécialisée dans le décryptage du génome humain qui réalise des analyses génomiques interprétables pour les laboratoires académiques et privés et développe des outils de diagnostic pour l'oncologie, annonce aujourd'hui un chiffre d'affaires non audité de 11 751 K€ en 2023, soit une baisse de 7% par rapport à 2022 (hors transactions intra-groupe).