Integra chute en raison de la baisse de ses perspectives de bénéfices pour le premier trimestre

26 février - ** Les actions du fabricant d'équipements médicaux Integra Lifesciences IART.O chutent de 5,9 % à 10,93 $

** La société prévoit un bénéfice ajusté au T1 de 37 cents à 45 cents par action, en dessous de l'estimation des analystes de 48 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre devrait se situer entre 375 et 390 millions de dollars, en dessous de l'estimation des analystes qui était de 392,2 millions de dollars

** "Les prévisions pour l'ensemble de l'année semblent conformes aux attentes de la Bourse, mais avec un démarrage plus lent que prévu au 1er trimestre 26" - Analystes de J.P. Morgan

** L'IART prévoit des revenus pour l'année fiscale 26 de 1,66 milliards de dollars et 1,70 milliards de dollars par rapport à l'estimation des analystes de 1,68 milliards de dollars

** Le bénéfice ajusté du 4ème trimestre s'élève à 83 cents par action, contre une estimation de 80 cents par action

** Les actions de l'IART ont baissé de plus de 45 % en 2025