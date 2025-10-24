Integer prolonge son déclin ; la société déclare que la transition du directeur général est terminée

(Mises à jour)

24 octobre - ** Les actions de la société Integer Holdings

ITGR.N , spécialisée dans les contrats de développement d'appareils médicaux, chutent de 3,2 % à 72,4 $ dans les premiers échanges

** La société annonce que Payman Khales a pris le poste de directeur général, succédant à Joseph Dziedzic, dans le cadre d'une transition planifiée

** Les actions d'ITGR ont chuté jusqu'à 32,5% jeudi après avoir réduit ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 25 entre 1,84 milliard et 1,85 milliard de dollars par rapport à la fourchette précédente de 1,85 milliard à 1,88 milliard de dollars

** Dziedzic restera conseiller jusqu'en mars 2026 après avoir été directeur général d'Integer pendant 8 ans

** Khales a récemment occupé le poste de directeur de l'exploitation, supervisant les opérations mondiales et les unités commerciales - ITGR ** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de ~46% depuis le début de l'année