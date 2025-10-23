 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 231,76
+0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Integer Holdings s'apprête à vivre sa pire journée, l'entreprise réduisant ses perspectives de revenus
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 16:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de la société de développement de médicaments Integer Holdings ITGR.N chutent de 32,5 % à 73,7 $, ce qui constitue la pire journée de leur histoire

** ITGR réduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour FY 25 entre 1,84 milliard et 1,85 milliard de dollars par rapport à la fourchette précédente de 1,85 milliard à 1,88 milliard de dollars

** Des vents contraires devraient avoir un impact sur nos ventes en 2026", déclare le directeur général Joseph Dziedzic

** Le bénéfice par action ajusté de 1,79 $ au troisième trimestre dépasse les estimations des analystes de 1,68 $, selon les données compilées par LSEG

** Neuf courtiers sur 11 évaluent le titre à "acheter" ou plus, deux à "conserver"; leur estimation médiane est de 137,5 $ - LSEG

** En incluant le mouvement de la session, ITGR a baissé de 47%

Valeurs associées

INTEGER HOLDINGS
67,485 USD NYSE -38,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank