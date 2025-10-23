Integer Holdings s'apprête à vivre sa pire journée, l'entreprise réduisant ses perspectives de revenus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 octobre - ** Les actions de la société de développement de médicaments Integer Holdings ITGR.N chutent de 32,5 % à 73,7 $, ce qui constitue la pire journée de leur histoire
** ITGR réduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour FY 25 entre 1,84 milliard et 1,85 milliard de dollars par rapport à la fourchette précédente de 1,85 milliard à 1,88 milliard de dollars
** Des vents contraires devraient avoir un impact sur nos ventes en 2026", déclare le directeur général Joseph Dziedzic
** Le bénéfice par action ajusté de 1,79 $ au troisième trimestre dépasse les estimations des analystes de 1,68 $, selon les données compilées par LSEG
** Neuf courtiers sur 11 évaluent le titre à "acheter" ou plus, deux à "conserver"; leur estimation médiane est de 137,5 $ - LSEG
** En incluant le mouvement de la session, ITGR a baissé de 47%
