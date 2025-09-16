Insulet nomme Flavia Pease au poste de directrice financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de dispositifs médicaux Insulet PODD.O a déclaré mardi qu'il avait nommé Flavia Pease au poste de directrice financière et qu'il prévoyait de dépasser ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre.

Mme Pease succède à Ana Maria Chadwick, à compter du 30 septembre.