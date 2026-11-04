Insulet en hausse après avoir dépassé les attentes avec ses résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Insulet PODD.O progresse de 4,5% à 161,44 dollars en début de séance

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,99 dollar par action au troisième trimestre , contre une estimation moyenne des analystes de 1,59 dollar par action, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de PODD , qui s'élève à 842 millions de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'établissaient à 832,69 millions de dollars

** La société indique que les ventes de ses pompes à insuline Omnipod au troisième trimestre ont progressé de 19,7% pour atteindre 836,6 millions de dollars

** Compte tenu de l'évolution du cours en séance, l'action affiche une baisse de 43% depuis le début de l'année