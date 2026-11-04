L'OMS alerte sur le manque d'activité physique des adolescents

Un adolescent sur quatre dans le monde reconnaît n'avoir pratiqué aucune activité physique d'au moins une heure la semaine précédente, révèle mercredi l’OMS ( AFP / Ronaldo SCHEMIDT )

Un adolescent sur quatre dans le monde reconnaît n'avoir pratiqué aucune activité physique d'au moins une heure la semaine précédente, révèle mercredi l’OMS, notant une absence de progrès en la matière depuis 15 ans.

Quelque 240 millions de jeunes âgés de 11 à 17 ans n'ont pas pratiqué au moins 60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à forte un jour quelconque de la semaine précédente, indique l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans une nouvelle étude.

Cette étude publiée dans The Lancet Global Health a été menée dans 140 pays et territoires, auprès de plus de 3,2 millions d’adolescents et d’adolescentes.

Globalement, les adolescents et adolescentes ont déclaré être en moyenne actifs seulement 2,7 jours par semaine, et seuls 14 % disent s'adonner à une activité physique tous les jours de la semaine, ajoute l'OMS.

Ces résultats témoignent selon l'organisation d'une "absence de progrès à l’échelle mondiale au cours des 15 dernières années", les niveaux étant restés pratiquement inchangés.

L'OMS rappelle par ailleurs que l'inactivité est un "facteur de risque majeur" de maladies cardiaques, le diabète de type 2 et de certains cancers.

"Depuis 15 ans, presque aucun progrès n’a été réalisé à l’échelle mondiale pour inciter les jeunes à bouger, et les filles sont particulièrement laissées pour compte", a déploré dans un communiqué le directeur général de l'organisation Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’écart entre les sexes reste en effet très marqué avec 28 % des filles ayant indiqué n’avoir eu aucun jour d’activité physique lors de la semaine précédente, contre 22 % des garçons.

De même, seules 11 % des filles ont déclaré être actives tous les jours, contre 17 % des garçons. Un écart observé dans presque tous les pays étudiés.

Rendre l'exercice "sûr et accessible"

Des différences marquées ont été constatées entre les pays. En Namibie, au Népal ou aux Philippines par exemple, 40 % des adolescents et adolescentes ont déclaré n’avoir eu aucun jour d’activité physique. En Serbie ou au Bangladesh en revanche, plus de 30% d'entre eux déclaraient avoir eu une activité quotidienne.

"La solution ne consiste pas à dire aux adolescents de faire plus d’efforts. Il s’agit plutôt de faire en sorte que les écoles, les rues et les quartiers soient des lieux où il est sûr, facile et normal de bouger, de jouer et d’être actif", a affirmé M. Tedros.

Selon l'OMS, les modes de transport, l’accès à des espaces publics sûrs, la possibilité de marcher et de faire du vélo en toute sécurité, l’environnement scolaire, l’accessibilité financière, les normes sociales et les modes de vie de plus en plus centrés sur les écrans "sont autant de facteurs pouvant influer sur les possibilités d’activité physique".

L’organisation appelle donc à "des mesures plus énergiques dans les secteurs de l’éducation, des transports, de l’urbanisme, du sport et de la santé, ainsi qu’à des efforts supplémentaires pour éliminer les multiples obstacles auxquels se heurtent les filles".

"Les pays ont besoin de politiques qui permettent d’intégrer l’activité physique de manière simple, sûre et accessible dans la vie quotidienne", a insisté l'OMS.