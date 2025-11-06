 Aller au contenu principal
Insulet dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la demande de pompes à insuline portables
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'appareils médicaux Insulet PODD.O a publiéjeudi des résultats pour le troisième trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street grâce à une forte demande pour ses pompes à insuline portables , qui éliminent le besoin d'injections quotidiennes.

Les ventes d'Insulet ont augmenté depuis l'approbation plus large de son dispositif automatisé d'administration d'insuline, Omnipod, qui peut être fixé sur la peau.

Son dispositif Omnipod 5 a été autorisé aux États-Unis pour les patients atteints de diabète de type 2 l'année dernière, deux ans après avoir été approuvé pour les patients atteints de diabète de type 1.

En septembre, Insulet a nommé Flavia Pease, vétéran de l'industrie , au poste de directrice financière et a déclaré que le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait dépasser les prévisions antérieures.

Dexcom, le concurrent plus important d'Insulet, a également fait état d'une forte demande pour ses systèmes de surveillance du glucose en continu.

Insulet s'attend maintenant à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 28 % à 29 % par rapport à l'année précédente, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 24 % à 27 %.

La société prévoit une croissance des revenus annuels d'Omnipod de 29 % à 30 %, contre une prévision de croissance de 25 % à 28 % précédemment.

Les appareils ont généré un chiffre d'affaires de 699,2 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui est supérieur aux estimations des analystes (674,45 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a gagné 1,24 $ par action pour le trimestre, dépassant les estimations de 1,14 $ par action.

Le revenu total a bondi de 29,9 % pour atteindre 706,3 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, par rapport aux estimations de 676,73 millions de dollars.

Valeurs associées

DEXCOM
59,2800 USD NASDAQ -3,11%
ELI LILLY & CO
926,260 USD NYSE +2,03%
INSULET
314,4400 USD NASDAQ -1,82%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
