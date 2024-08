Insuffisance cardiaque: Johnson & Johnson rachète V-Wave

(AOF) - Johnson & Johnson a annoncé ce mardi avoir conclu un accord définitif pour le rachat de V-Wave une medtech non cotée axée sur le développement d'options thérapeutiques innovantes pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. L’accord prévoit un paiement initial de 600 millions de dollars et la possibilité de paiements d'étape réglementaires et commerciaux supplémentaires pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars. Il s‘agit de renforcer la position de Johnson & Johnson MedTech en tant que leader de l'innovation dans le traitement des maladies cardiovasculaires.

La technologie d'implant cardiovasculaire de V-Wave cible spécifiquement l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite (ICFEr) dans laquelle le muscle cardiaque d'un patient n'a pas la capacité suffisante pour pomper le sang contenant de l'oxygène et des nutriments vers le corps. Le shunt interauriculaire Ventura de V-Wave est conçu pour réduire la pression auriculaire gauche en créant un "shunt" entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite, réduisant ainsi les accidents cardiovasculaires et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.