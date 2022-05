Installation du pilote de vitrification des cendres volantes en Chine et lancement d’une campagne de tests.



Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technology (EET) a finalisé la mise en place du four pilote de traitement définitif par vitrification des cendres issues d’incinérateurs de déchets (cendres volantes) sur son centre R&D commun avec l’Université Hangzhou Dianzi (HDU)