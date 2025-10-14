 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 265,85
+1,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Instagram de Meta restreint le contenu destiné aux adolescents à PG-13 par défaut
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a déclaré mardi que les comptes d'adolescents sur Instagram seront guidés par la classification des films PG-13, par défaut.

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
717,5500 USD NASDAQ +1,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un camion aux couleurs de CIS. (Crédit: / CIS)
    CIS a connu une accélération de la croissance de ses revenus au troisième trimestre
    information fournie par AOF 16.10.2025 09:21 

    (AOF) - Au troisième trimestre, CIS a vu la croissance de son chiffre d’affaires accélérer avec une progression de 12,5%, à 121,6 millions d’euros, contre une hausse de 9,2%, à 118 millions d’euros, sur les trois mois précédents. Sur la période de juillet à septembre, ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    FDJ United s'attend à un "léger recul" de son chiffre d'affaires au 4e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2025 09:20 

    FDJ United , nouveau nom de la Française des Jeux, a prévenu mercredi s'attendre à un "léger recul" de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison d'augmentations de fiscalité, selon un communiqué. Pour l'ensemble de l'année 2025, le groupe prévoit ... Lire la suite

  • La Bourse de Paris s'envole de 2,53% mercredi matin. ( AFP / Kiran RIDLEY )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite

  • Last week an adult bear entered a supermarket in Numata, Gunma, north of Tokyo ( GUNMA PREFECTURAL POLICE VIA JIJI PRESS / STR )
    Japon: sept morts dans des attaques d'ours cette année, un record
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:14 

    Sept personnes ont trouvé la mort jusqu'à présent cette année au Japon dans des attaques d'ours, le nombre le plus élevé depuis le début de leur recensement statistique, a indiqué jeudi un responsable du ministère de l'Environnement. Ce chiffre, comptabilisé sur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank