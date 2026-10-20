Instacart versera 5 millions de dollars pour régler une enquête sur ses recrutements

Maplebear, maison mère d'Instacart, a accepté de verser 5 millions de dollars pour mettre fin à une enquête fédérale sur des pratiques présumées discriminatoires envers les candidats américains. Selon le ministère de la Justice et la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC), la plateforme aurait favorisé l'embauche de travailleurs étrangers dans le cadre d'un programme de cartes vertes liées à l'emploi. L'accord prévoit 1 million de dollars de pénalités et jusqu'à 4 millions de dollars d'indemnisation pour les candidats concernés entre décembre 2023 et février 2026.

Instacart s'est également engagée à publier les offres d'emploi concernées sur son site internet et à faciliter les candidatures électroniques des travailleurs américains. L'entreprise conteste toute violation de la réglementation, affirmant vouloir attirer des candidats qualifiés de toutes origines, mais indique avoir accepté ce règlement pour se concentrer sur ses activités. Les autorités n'ont pas précisé les catégories de postes visées par l'enquête.

Cet accord intervient alors que l'administration Trump renforce sa surveillance des programmes d'emploi destinés aux travailleurs étrangers. Depuis l'année dernière, le ministère de la Justice a conclu plus d'une douzaine de règlements similaires, dont un accord de 3,2 millions de dollars avec OpenAI, annoncé en août et dont les accusations ont été contestées par l'entreprise. L'EEOC poursuit parallèlement ses actions contre les employeurs soupçonnés de discrimination envers les candidats américains.