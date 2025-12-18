Instacart va payer 60 millions de dollars pour mettre fin aux accusations de tromperie de la FTC à l'égard des consommateurs

La FTC allègue qu'Instacart a induit les consommateurs en erreur sur les frais et les adhésions

Instacart nie avoir commis des actes répréhensibles et invoque le respect de la loi

La FTC enquête sur l'outil de tarification d'Instacart dans un contexte d'examen minutieux

Instacart CART.O a accepté de payer 60 millions de dollars de remboursements pour régler les allégations de la Commission fédérale du commerce des États-Unis selon lesquelles la plateforme de livraison de produits alimentaires en ligne a trompé les consommateurs au sujet de son adhésion à Instacart+ et de ses offres de livraison gratuite, selon des documents judiciaires déposés à San Francisco jeudi. L'offre de "livraison gratuite" d'Instacart pour les premières commandes était illusoire, car les clients devaient s'acquitter d'autres frais, selon la FTC. La société n'a pas suffisamment informé les acheteurs que les essais gratuits de son service d'abonnement Instacart+ se transformeraient en abonnements payants, et a induit les consommateurs en erreur sur sa politique de remboursement, a déclaré l'agence.

"La FTC s'attache à surveiller les services de livraison en ligne afin de s'assurer que les concurrents se livrent une concurrence transparente en matière de prix et de conditions de livraison", a déclaré Christopher Mufarrige, qui dirige les travaux de la FTC en matière de protection des consommateurs.

Un porte-parole d'Instacart a déclaré que l'entreprise nie catégoriquement toute allégation d'actes répréhensibles, mais que le règlement permet à l'entreprise de se concentrer sur les acheteurs et les détaillants.

"Nous proposons un marketing direct, des prix et des frais transparents, des conditions claires, une annulation facile et des politiques de remboursement généreuses, le tout dans le respect total de la loi et en dépassant les normes du secteur", a déclaré le porte-parole.

La plateforme d'achat fait l'objet d'un examen minutieux à la suite d'une étude récente menée par des associations à but non lucratif, selon laquelle des acheteurs individuels ont reçu simultanément des prix différents pour les mêmes articles dans les mêmes magasins. La FTC enquête sur la société et a demandé des informations sur l'outil de tarification Eversight d'Instacart, a rapporté Reuters mercredi .

Instacart a déclaré que les détaillants sont responsables de la fixation des prix et que les tests de prix effectués par Eversight sont aléatoires et ne reposent pas sur les données des utilisateurs.