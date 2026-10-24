Instacart serait en pourparlers avec DoorDash et Uber en vue d'une vente, selon The Information

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(Ajout de graphiques, de commentaires d'analystes et d'informations contextuelles)

Instacart CART.O envisage une éventuelle cession et a mené des discussions préliminaires avec des acquéreurs potentiels, notamment Uber et DoorDash, a rapporté vendredi The Information, citant des sources proches du dossier.

L'action Instacart a clôturé en hausse d'environ 9 % vendredi. La société affichait une capitalisation boursière d'environ 12 milliards de dollars à la clôture de jeudi.

Une éventuelle acquisition par Uber ou DoorDash pourrait renforcer les ambitions de l’acquéreur en matière de livraison de courses en ligne, en combinant la place de marché bien établie d’Instacart et ses relations avec les détaillants à son propre vaste réseau de livraison et à sa base de clients.

Mais l’une ou l’autre de ces opérations pourrait faire l’objet d’un examen de la part des autorités de la concurrence, car elle renforcerait deux des plus grandes plateformes de livraison de produits alimentaires aux États-Unis et s’inscrirait dans une vague de consolidation. En juillet, Uber a conclu un accord de près de 15 milliards de dollars pour racheter la société allemande Delivery Hero.

L’action Uber UBER.N a clôturé en baisse d’environ 3 %, tandis que celle de DoorDash DASH.O reculait de 4 %. Instacart n’a pas souhaité faire de commentaire lorsqu’elle a été contactée par Reuters, tandis qu’Uber et DoorDash n’ont pas immédiatement répondu.

Les discussions se poursuivent sans garantie d’un accord, précise l’article, ajoutant qu’une prime de rachat typique de 30 % à 40 % valoriserait Instacart entre 16 et 17 milliards de dollars environ, sur la base des récentes opérations publiques dans le secteur technologique.

L’année dernière, Instacart a abaissé à 10 dollars le montant minimum de commande donnant droit à la livraison gratuite pour les membres Instacart+, alors que ses concurrents DoorDash et Uber Eats développent leurs activités de livraison de courses et de produits de première nécessité. Amazon AMZN.O étend également son service de livraison rapide, Amazon Now, qui livre des courses et des produits de première nécessité en 30 minutes ou moins.

« Instacart risque de se retrouver pris en étau entre les détaillants qui développent leurs propres canaux numériques et les grandes plateformes capables de regrouper la livraison de courses avec d’autres services, offrant ainsi aux consommateurs davantage de raisons de revenir », a déclaré Zak Stambor, analyste chez eMarketer.

« Pour Instacart, un accord pourrait lui apporter les ressources et la portée nécessaires pour rivaliser plus efficacement qu’elle ne le pourrait seule », a-t-il ajouté.

En 2021, DoorDash avait engagé des négociations en vue d’acquérir Instacart, dont la dénomination légale est Maplebear, dans le cadre d’une opération potentielle qui aurait valorisé la société entre 40 et 50 milliards de dollars, selon un article publié par The Information . Les inquiétudes concernant l'autorisation des autorités de la concurrence de l’administration Biden ont fait capoter les négociations.

M. Stambor a estimé que cette dernière transaction était plausible, l’administration Trump ayant fait preuve d’ une « plus grande volonté » d’approuver des opérations, même si « cela pourrait se faire au prix de la cession de certaines parties de l’activité ».