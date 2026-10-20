Instacart règle une enquête américaine sur le recrutement de travailleurs étrangers pour 5 millions de dollars

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par Daniel Wiessner

Maplebear CART.O , la société mère d'Instacart, versera 5 millions de dollars pour mettre fin à une enquête fédérale portant sur des allégations selon lesquelles l'entreprise de livraison de courses aurait fait preuve de discrimination à l'égard des travailleurs américains dans le cadre de ses pratiques de recrutement et d'embauche, ont annoncé mardi deux agences américaines.

Le ministère américain de la Justice et la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC) ont déclaré avoir découvert des preuves indiquant qu'Instacart préférait embaucher des travailleurs étrangers via un programme de carte verte lié à l'emploi plutôt que des Américains pour des postes non précisés.

Maplebear versera 1 million de dollars d’amendes et jusqu’à 4 millions de dollars aux personnes concernées ayant postulé à des emplois entre décembre 2023 et février 2026, ont précisé les agences. L’entreprise s’est également engagée à publier sur son site web public les offres d’emploi destinées aux travailleurs étrangers et à accepter les candidatures électroniques des Américains.

Dans un communiqué transmis par un porte-parole, Instacart a déclaré que l’entreprise encourageait les demandeurs d’emploi américains qualifiés à postuler et cherchait à attirer un large vivier de candidats pour les postes vacants.

"Bien que nous maintenions que nos pratiques étaient conformes à l’ensemble des lois et réglementations applicables, nous sommes heureux d’avoir résolu cette affaire afin de pouvoir continuer à nous concentrer pleinement sur la réalisation de notre mission au service de nos clients, de nos acheteurs, des commerçants et des marques", a déclaré l’entreprise.

Le président Donald Trump , républicain, a cherché à sévir contre ce qu’il qualifie d’abus généralisés des programmes de visas pour travailleurs étrangers. Depuis l’année dernière, le ministère de la Justice a conclu plus d’une douzaine d’accords à l’amiable avec des entreprises accusées de discrimination à l’égard des Américains, notamment un accord de 3,2 millions de dollars avec OpenAI annoncé en août. OpenAI a nié les allégations selon lesquelles elle aurait découragé les Américains de postuler à des emplois.

L’EEOC, qui veille au respect des lois fédérales interdisant la discrimination sur le lieu de travail, a annoncé de son côté plusieurs accords à l’amiable et poursuites judiciaires à l’encontre d’entreprises accusées de partialité envers les travailleurs américains.