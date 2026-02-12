Instacart prévoit un trimestre solide grâce à la demande de produits essentiels et à l'activité publicitaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des actions)

Instacart CART.O a prévu pour le trimestre en cours une valeur brute des transactions et un bénéfice de base supérieurs aux attentes et a battu les estimations pour le quatrième trimestre jeudi, aidé par une forte demande pour des produits essentiels sur sa plateforme de livraison en ligne et des revenus publicitaires en hausse.

Les actions d'Instacart ont augmenté d'environ 14 % dans les échanges prolongés.

La société, anciennement connue sous le nom de Maplebear, a enregistré une forte croissance des commandes, car les consommateurs en proie à l'inflation **recherchaient** des produits moins chers, des produits laitiers et des produits de base pour le garde-manger, tout en s'appuyant sur la commodité des options de livraison rapide. Cette stratégie a permis à Instacart de fidéliser les consommateurs soucieux de leur budget et désireux de réduire leurs dépenses.

La branche publicitaire de l'entreprise de livraison a également connu une croissance, clôturant l'année avec environ 9 000 marques actives, soit 2 000 de plus que l'année précédente, ce qui a contribué à faire passer le chiffre d'affaires de ce segment au-dessus du milliard de dollars en 2025.

Pour le trimestre en cours, Instacart prévoit que le GTV - une mesure clé qui montre la valeur des produits vendus en fonction des prix affichés sur Instacart - se situera entre 10,13 et 10,28 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 9,95 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Les prévisions impliquent une croissance de 11 % à 13 % en glissement annuel.

Le bénéfice ajusté avant impôts, dépréciation et amortissement pour le trimestre en cours devrait se situer entre 280 et 290 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 279,5 millions de dollars.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, la **valeur brute des transactions** a augmenté de 14 % pour atteindre 9,85 milliards de dollars, dépassant les estimations de 9,5 milliards de dollars. Le bénéfice de base ajusté a été de 303 millions de dollars, supérieur aux estimations de 292,2 millions de dollars.

Les recettes publicitaires et autres ont augmenté de 10 % pour atteindre 294 millions de dollars, ce qui correspond à la croissance de l'année précédente. Les commandes ont augmenté de 16 %, dépassant la croissance de 11 % enregistrée l'année précédente L'entreprise, qui a lancé une application sur le ChatGPT d'OpenAI en décembre, se prépare néanmoins à une concurrence plus rude. Amazon prévoit un service de livraison ciblant les livraisons en moins de 30 minutes, et Kroger a annoncé l'extension de son partenariat avec Uber Eats en janvier, ce qui pourrait réduire la part de marché d'Instacart.